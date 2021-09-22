تأجيل محاكمة 3 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي. تأجيل نظر محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، والتي عرفت إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء وذلك لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

يذكر ان المتهمين الـ 3 التى تعاد محاكمتهم صادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد.

كانت تحقيقات النيابة العامة التى اجريت مع المتهمين قد كشفت قيامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها.. واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية.

وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع البعض اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

كتبت نجوى عبد العزيز