تأجيل محاكمة 27 متهمًا بأحداث أطفيح إلى 6 مارس

نجوى عبد العزيزقررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 27 متهمًا في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لـ6 مارس، لاستكمال المرافعة.ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مرك

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 27 متهمًا في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لـ6 مارس، لاستكمال المرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

كانت المحكمة، قضت سابقًا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة “غيابيًا”، ومعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا حضوريًا.