تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية السلام لجلسة 31 أغسطس

قررت محكمة الجنايات الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة 23 متهمًا؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة بالسلام في القضية المعروفة بخلية السلام، لجلسة 31 أغسطس؛ للشهود.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى في مخططٍ الغرضُ منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة،

وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقِطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبثّ الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضُبط الهاتف المستخدم في التصوير.

نجوى عبد العزيز