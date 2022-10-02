تأجيل محاكمة 22 متهما في خلية العمرانية إلى 7 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات تأجيل محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “داعش العمرانية”، لجلسة 7 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان .

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

كتبت – نجوى عبد العزيز