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تأجيل محاكمة 20 متهما في «فض اعتصام رابعة»

لجلسة 1 نوفمبر
المال - خاص 6:21 م, السبت, 2 أكتوبر 21 6:21 م, السبت, 2 أكتوبر 21

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قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والمنعقدة بمجمع محاكم طره،  تأجيل إعادة محاكمة ٢٠ متهماً فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة العدوية وذلك إلى جلسة 1 نوفمبر القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

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وتهم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية ميدان هشام بركات حاليًا وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد، مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كتبت – نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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