تأجيل محاكمة 20 متهما بذبح مصريين فى ليبيا

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل، محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مطروح، التي تعرف بـ «داعش ليبيا»، لاتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا، وتلقيهم تدريبات عسكرية إلى جلسة 1

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل، محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مطروح، التي تعرف بـ «داعش ليبيا»، لاتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا، وتلقيهم تدريبات عسكرية إلى جلسة 19 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة.

أسندت النيابة عدة اتهامات للمتهمين، أبرزها: «قيامهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى 9 أبريل من العام الماضي، بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومطروح بمصر وخارجها، بإنشاء وتأسيس وزعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، اعتناق فكر داعش، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.