تأجيل محاكمة 17 متهما في أحداث قسم شرطة العرب إلى 16 يوليو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا ببورسعيد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، تأجيل نظر إعادة محاكمة 17 متهما من عناصر الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة بأحداث عنف قسم شرطة العرب، حيث يواجهون اتهامات التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين، لجلسة 16 يوليو المقبل للمرافعة.

يذكر أن دائرة جنايات بورسعيد سبق أن أصدرت فى أغسطس من عام 2015 حكمها بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

كتبت نجوى عبد العزيز