تأجيل محاكمة 14 متهما في قضية «العائدون من الكويت»

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة دائرة الإرهاب والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا “العائدون من الكويت” وذلك لجلسة 2 نوفمبر للاطلاع.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات منها أن الأول والثانى توليا خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2019، داخل مصر وخارجها، قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتولى المتهم الأول مسؤولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثانى مسؤولية المكتب الإدارى لأعضاء جماعة الإخوان.

والتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها.

وتم إحالة 14 متهمًا للمحاكمة واستمرار حبسهم على ذمة القضية.

كتبت – نجوى عبد العزيز