تأجيل محاكمة 12 متهما بينهم أجنبي بتهمة تهريب الآثار إلى 7 فبراير

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، تأجيل نظر محاكمة 12 متهما بينهم أجنبي بتهمة كونوا عصابة لتهريب 586 قطعة آثار لجلسة 7 فبراير القادم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أمريكيا و11 مصريا للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية بعدما تم ضبط الأمريكي فى فبراير الماضي داخل مطار جون كنيدي، حيث تم ضبط القطع معه وتلك القطعة الأثرية كانت مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول هرب آثارا مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات وشكل وأدار عصابة شارك فيها المتهمون من الثاني وحتى الأخير.

وكان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد وحاز وأحرز وباع آثارا مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

كتبت نجوى عبد العزيز