تأجيل محاكمة 12 متهما بالانضمام لتنظيم القاعدة إلى 13 أكتوبر

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراض هذه الجماعة، والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم ، تأجيل محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة وتلقى تدريبات مسلحة والمعروفة إعلاميا بالانضمام لتنظيم القاعدة، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراض هذه الجماعة، والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بالجماعة المسماة «تنظيم القاعدة بالسودان» وتلقوا بمعسكراتها تدريبات على تصنيع المواد المفرقعة ومفجراتها وأساليب إخفاء الملفات الإلكترونية بأجهزة الحاسب الآلى ومهارات وحيل التخفى لتلافى الرصد الأمنى على النحو المبين بالتحقيقات.

يذكر أن القضية تشهد محاكمة 12 متهما منهم 5 متهمين محبوسين و7 هاربين فى القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ كرداسة، والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ شمال الجيزة والمعروفة إعلاميا بـ “الانضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان”.

كتبت نجوى عبد العزيز