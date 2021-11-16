سيـــاســة

تأجيل محاكمة 12 إرهابياً بخلية هشام عشماوى إلى 27 ديسمبر

للنطق بالحكم
المال - خاص 4:18 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 4:18 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمُنعقدة بطرة، اليوم تأجيل مُحاكمة 12 مُتهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية هشام عشماوى وذلك إلى جلسة 27 ديسمبر للنطق بالحكم.

جاء فى قرار الاتهام وأمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

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كما تبين من التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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