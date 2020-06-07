تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«التخابر مع داعش» لجلسة 15 يونيو

قررت محكمة الجنايات دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 15 يونيو الجارى، لفض الأحراز.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

كما شملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، إضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وكان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

كتبت نجوى عبد العزيز

