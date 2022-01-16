تأجيل محاكمة 10 متهمين في أحداث المطرية

قررت اليوم الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية لجلسة غد الأربعاء 23 يناير الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.. في القضية المعروبة باسم “أحداث المطرية”.

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر علي النحو المبين بالتحقيقات.

كتبت – نجوى عبد العزيز