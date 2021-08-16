سيـــاســة

تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين في المطرية لجلسة 12 سبتمبر

إلى جلسة 12 سبتمبرالقادم للاطلاع
المال - خاص 6:28 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 6:28 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر محاكمة 10 أشخاص، لاتهامهم 2 وترويع المواطنين فى منطقة المطرية، إلى جلسة 12 سبتمبرالقادم للاطلاع. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

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وقد اقترنت الجناية السابقة بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان: شرعوا في قتل المجني عليهم ، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية “فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنه خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به.

وقد  قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم محمد حسني احمد ، وأحمد أمین عبد العزيز بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية من أسلحة نارية ” فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات ” قاصدين من ذلك ازهاق روحهما فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي اودت بحياتهما .

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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