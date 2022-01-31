تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية إلى 6 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية، وذلك إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال المرافعة.

وكانت نيابة شرق القاهرة قد احالت 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

كتبت – نجوى عبد العزيز