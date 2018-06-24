تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة إلى 28 يوليو

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و6 آخرين، في اتهامها بقضية تلقى رشوة بأكثر من 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 28 يوليو المقبل، لسماع تسجيلات الأحراز والشهود. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن تقاضي نائبة المحافظ مب

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و6 آخرين، في اتهامها بقضية تلقى رشوة بأكثر من 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 28 يوليو المقبل، لسماع تسجيلات الأحراز والشهود. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة بإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين.