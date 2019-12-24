تأجيل محاكمة نائبة محافظ الإسكندرية فى «الكسب غير المشروع» إلى 23 فبراير

وقامت نائبة محافظ الإسكندرية أيضا بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد، قرارها بتأجيل محاكمة سعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق فى قضية الكسب غير المشروع لجلسة 23 فبراير المقبل، لتعذر إحضار المتهمة.

كانت التحقيقات قد كشفت أنها وبصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية – حصلت لنفسها ولذويها وأبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة فى الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها فى الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التى تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها،

وقامت نائبة محافظ الإسكندرية أيضا بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية ، وهو ما نتج عنه زيادة فى ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

وكان جهاز الكسب غير المشروع ، قد أحال سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.

كتبت نجوى عبد العزيز