تأجيل محاكمة منار سامى فتاة «التيك توك» إلى 29 يوليو

أجلت محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا برئاسة القاض محمد صالح، نظر قضية المتهمة منار سامى، والمعروفة بـ “فتاة التيك توك، إلى 29 يوليو الحالى، للنطق بالحكم.

وكان قد تم ضبط المتهمة ببمعرفة الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، فى اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.

حيث قامت النيابة العامة بإحالة المتهمة، لمحكمة الجنح الاقتصادية بطنطا بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

كتبت نجوى عبد العزيز