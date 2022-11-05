تأجيل محاكمة مصطفى البنك مستريح المواشي بأسوان إلى 3 ديسمبر

قررت محكمة قنا الاقتصادية ، تأجيل نظر قضية محاكمة مصطفى البنك والمعروفة إعلاميًا بمستريح المواشي والذي استولى على مليار جنيه من المواطنين بمختلف المحافظات، وذلك إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة مستريح أسوان مصطفى البنك إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بأسوان لاتهامه بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا بإجمالي مبالغ وصلت ما يقرب من المليار جنيه خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص مقيم بقرية البوصيلية مركز إدفو بأسوان للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على قرابة 200 مليون جنيه منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كتبت نجوى عبد العزيز