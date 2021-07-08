تأجيل محاكمة «مستريح البيتكوين» بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

قررت محكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة “مستريح البيتكوين”، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، إلى جلسة 5 أغسطس القادم لعدم حضور المتهمين.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي “أكس فرست” للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة مجموعة “إكس للصناعات والاستثمارات”، كونهما من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أموالاً من الجمهور بالعملات الاجنبية لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية، وامتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم، وأصدروا وإصدار نقود إلكترونية مسماة «بيت كوين»، وعملة مشفرة أطلق عليها «إكس كوين» وتاجروا بهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص.

وشغل المتهمون خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل مصر والمقيمين فيها بدون ترخيص، وأنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص بزعم استثمارها وتوظيفها.

كتبت – نجوى عبد العزيز