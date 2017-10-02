تأجيل محاكمة مرسي في اقتحام السجون للغد

نجوى عبد العزيز: أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في قضية اقتحام السجون إلى الغد 3 أكتوبر، لسماع الشهود لتعذر ذلك اليوم بسبب عطل فنى بأجهزة الصوت.جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القض



نجوى عبد العزيز:



أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في قضية اقتحام السجون إلى الغد 3 أكتوبر، لسماع الشهود لتعذر ذلك اليوم بسبب عطل فنى بأجهزة الصوت.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، على رأسهم رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوى، وآخرين.

كانت محكمة النقض قد ألغت في نوفمبر الماضى، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بإعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت النقض إعادة محاكمتهم.

