تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب لـ 14 ديسمبر



قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج الدين عضو المجلس، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، لـ 14 ديسمبر للاطلاع والإعلان بالدعوى المدنية.



كان محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك اتهم فيه الأخير بسبه والتجاوز في حقه.

وقال “سراج الدين” في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “إن التجاوز والسب من قبل رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نجوى عبد العزيز