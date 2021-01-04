سيـــاســة

تأجيل محاكمة محمود عزت في «أحداث مكتب الإرشاد» إلى 3 فبراير

وذلك إلى جلسة 3 فبراير القادم لمرافعة النيابة العامة فى القضية
المال - خاص 3:33 م, الأثنين, 4 يناير 21 3:33 م, الأثنين, 4 يناير 21

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أجلت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، والمنعقدة بطرة، نظر إعادة محاكمة المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد، وذلك إلى جلسة 3 فبراير القادم لمرافعة النيابة العامة فى القضية.

كانت المحكمة قد استمعت لأقوال بعض شهود الإثبات فى القضية، وأكدوا ما جاء بأقوالهم وشهاداتهم أمام النيابة ومحاضر الضبط.

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يذكر أن النيابة كانت قد وجهت للمتهمين فى القضية، ومنهم المتهم محمودعزت عدة اتهامات، منها الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي.

كما وجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة.

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وقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم. وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل المعزول محمد مرسى، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة  آخرين.

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كتبت- نجوى عبد العزيز

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