تأجيل محاكمة محمود عزت بقضية اقتحام الحدود الشرقية إلى 12 أبريل

القضية التى سبق أن صدر ضده فيها حكم غيابي فى 16 يونيو 2015، بالإعدام شنقًا، لجلسة 12 إبريل الحالى لاستكمال ضم المستندات

أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة، اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، وهى القضية التى سبق أن صدر ضده فيها حكم غيابي فى 16 يونيو 2015، بالإعدام شنقًا، لجلسة 12 إبريل الحالى لاستكمال ضم المستندات، مع استمرار حبس المتهم.

وترجع وقائع القضية إلى عام 2011 اثناء ثورة يناير، وما وقع فيها من احداث و اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية اتهامات الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

كتبت- نجوى عبد العزيز