تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين في قضية «أحداث المنصة» إلى 1 أكتوبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب بالقاهرة ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث المنصة إلى جلسة 1 أكتوبر لمشاهدة الأحراز واستكمال المرافعة.

والمتهمون فى القضية هم محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفى و59 آخرين.

تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.

ويواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية.

كتبت نجوى عبد العزيز