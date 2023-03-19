تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين في قضية أحداث المنصة لجلسة 22 مايو

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان الإرهابية، و78 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مريضة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بأحداث المنصة”، لجلسة 22 مايو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت ومحمود زيدان.

المتهمون فى القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.

كتبت نجوى عبدالعزيز