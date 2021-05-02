تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان بقضية الحزام الأخضر إلى 6 يونيو

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بالحزام الأخضر، وذلك تأجيلاً إدارياً لجلسة 6 يونيو المقبل.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

ويواجه الوزيرالمتهم محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعرها.

كتبت – نجوى عبد العزيز