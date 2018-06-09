تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق فى قضية الرشوة

نجوى عبد العزيز قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق ومتهمين اثنين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ المحافظ بصفته موظفًا عموميًا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، إلى جلسة 7 يوليو المقبل لطلبات

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق ومتهمين اثنين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ المحافظ بصفته موظفًا عموميًا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، إلى جلسة 7 يوليو المقبل لطلبات الدفاع.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات في نتائج تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، المسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي عاصم فتحي والوسيط أحمد سعيد في وقائع الرشوة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بجميع الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.

وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم أسند 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليون جنيه فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون من وراء تلك المشروعات.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، سبق أن أمر بإحالة المحافظ (السابق) والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية – وجميعهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية – وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.