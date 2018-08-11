تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة إلى 8 سبتمبر

نجوى عبد العزيز قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، اليوم السبت، تأجيل نظر جلسة محاكمة محافظ المنوفية السابق، هشام عبد الباسط وآخرين في قضية اتهامهم بتلقي وتقاضي رشوة بلغت قيمتها 27 مليونًا و450 ألف جنيه، مقابل…

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، اليوم السبت، تأجيل نظر جلسة محاكمة محافظ المنوفية السابق، هشام عبد الباسط وآخرين في قضية اتهامهم بتلقي وتقاضي رشوة بلغت قيمتها 27 مليونًا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية لجلسة 8 سبتمبر المقبل لفض الأحراز.

وكشفت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني “عاصم فتحي” كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث “أحمد سعيد” في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت التحقيقات أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني “عاصم أحمد فتحي” صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.