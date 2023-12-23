تأجيل محاكمة متهم في «أحداث عنف الزيتون»

قررت اليوم الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد رجب عبد الله حسن، من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف الزيتون.

وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب، وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.. لجلسة غد الأحد 24 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

كتبت – نجوى عبدالعزيز