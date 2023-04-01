تأجيل محاكمة متهم بخلية الزيتون لجلسة 8 مايو المقبل

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد عـبد الهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج، تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية الزيتون لجلسة ٨ مايو المقبل.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم، منها: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

نجوى عبد العزيز