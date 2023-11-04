تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة

قررت محكمة أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم في الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لـ تنظيم القاعدة الإرهابي، لـ 20 فبراير للحكم.

يأتي ذلك لأنه في غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كتبت – نجوى عبد العزيز