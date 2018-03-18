تأجيل محاكمة متهمي الهجوم على فندق بالهرم إلى 28 أبريل

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات الجيزة،، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى 28 أبريلوجاء قرار المحكمة بالتأجيل لاستكمال المرافعةوأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات ينفهونها بأن

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة جنايات الجيزة،، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى 28 أبريل

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لاستكمال المرافعة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات ينفهونها بأنهم في الفترة من منتصف 2015 حتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر



