تأجيل محاكمة متهمين في «اقتحام مركز أطفيح»

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح ، لجلسة 2 يونيو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

وكانت محكمة الجنايات قد سبق وقضت بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة “غيابيًا” كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهما.

كتبت – نجوى عبد العزيز