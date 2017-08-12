تأجيل محاكمة مافيا الأعضاء البشرية

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي ومحمد رأفت، تأجيل محاكمة 41 متهمًا بـ"شبكة الإتجار في الأعضاء البشرية"، لجلسة 7 أكتوبر، للاطلاع. وأمرت المحكمة بضبط كل من محمد السعيد عيد ومحمود عياد وخالد نصر الدين، كما أمرت باستمرار حبس المتهم



نجوى عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي ومحمد رأفت، تأجيل محاكمة 41 متهمًا بـ”شبكة الإتجار في الأعضاء البشرية”، لجلسة 7 أكتوبر، للاطلاع.

وأمرت المحكمة بضبط كل من محمد السعيد عيد ومحمود عياد وخالد نصر الدين، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين المحبوسين، واتخاذ ما يلزم لعلاج المتهم محمود علي.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالًا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفًا إلى 120 ألف دولار من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتي أجريت بعضها في مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان ومستشفى الباشا التخصصي بفيصل ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلًا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.