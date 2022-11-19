تأجيل محاكمة قيادات الإخوان فى أحداث المنصة إلى 18 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولي إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد و 74 متهما آخرين من عناصر الجماعة الإرهابية في قضية قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي وآخرين فى أحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث المنصة وذلك إلى جلسة 18 فبراير المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي.

ومن الجدير بالذكر ان قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

كتبت نجوى عبد العزيز