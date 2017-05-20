تأجيل محاكمة قتلة حارس محافظ البنك المركزي لـ 24 مايو

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 13 شخصًا، بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير 2013 لجلسة 24 مايو، لتنفيذ طلبات الدفاع.كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة، وإطلاق أعير

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة جنايات، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 13 شخصًا، بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير 2013 لجلسة 24 مايو، لتنفيذ طلبات الدفاع.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وطالب دفاع عدد من المتهمين منحه الفرصة للمرافعة نظرًا لحضورهم أولًا للدفاع عن المتهمين والاطلاع على أوراق القضية، والسماح لأحد الدفاع باستخراج شهادة من مصلحة السجون بموعد الإفراج عن أحد المتهمين في قضية أخرى قبل تنفيذ الجريمة، فيما وكلت المحكمة محامِِ للدفاع عن متهم بالقضية.