تأجيل محاكمة قاتلة طفلها وطهى أجزاء منه إلى 16 سبتمبر .. والطب النفسي : غير مسئولة عن فعلها

قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة اليوم تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل لمناقشة أعضاء اللجنتين الثلاثية من الطب النفسى فى مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسى فى جامعتى الزقازيق والمنصورة بناء على طلبات النيابة العامة.

وتسلمت محكمة جنايات الزقازيق في وقت سابق التقرير الطبي النفسي الخاص باللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي، في اتهام الأم بقتل نجلها المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد إخضاعها للكشف الطبي الشرعي، وبيان ما إذا كانت تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية.

وقال تقرير الطب النفسي الوارد من اللجنة الخماسية اليوم الخاص بالمتهمة أنه من خلال مناظرة المتهمة في مناسبتين وبمراجعة ما أجريَ لها من فحوصات وبالاطلاع على ملف القضية وما تضمنته ومناظرة بعض الشهود ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطرابات ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية، وهي فاقدة الإدراك والإرادة وعليه فهي تعتبر غير مسئولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

وتمت مواجهة المتهمة باللجنة الخماسية والتى بدورها وجهت إليها عدة أسئلة لبيان مدى اتزانها، كما طلبت اللجنة من المحكمة إجراء فحوصات طبية على السيدة، وعمل أشعة الرنين المغناطيسي على المخ بالصبغة وضرورة استدعاء الشهود مرة أخرى للاستفسار منهم عن الحالة النفسية للمذكورة قبل ارتكابها الجريمة، إضافة إلى استدعاء أم المتهمة.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، انتهت في وقت سابق من سماع جميع الشهود في القضية، وأمرت بإحالة المتهمة بقتل ابنها في الشرقية إلى لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة لفحص المتهمة ومدى مسئوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وتختص اللجنة بالاطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة وما أثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها لبيان مسئوليتها عن تصرفاتها وأفعالها الإجرامية، وما إذا كانت تعانى من ثمة أمراض عقلية مزمنة أو عارضة من شأنها إفقادها إرادتها أو التأثير فيها من عدمه.

وكلفت النيابة العامة بالشرقية بإعداد مكان آمن لممارسة اللجنة عملها أو إيداع المتهمة أحد المستشفيات الحكومية أو كما يتراءى للجنة لكى تنتهى من عملها على الوجه الأكمل.

وصرحت اللجنة فى سبيل أداء مهمتها بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية فأجلت المحكمة نظر الدعوى لحين إعداد اللجنة تقريرها النهائي والذى تسلمته المحكمة فى الجلسة الماضية وتم عقد 8 جلسات لمحاكمة المتهمة تم خلالها المرافعة عنها والسماع للشهود وإحالة المتهمة للجنة بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لتحديد مدي مسئوليتها عن الجريمة.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي حيث قررت النيابة العامة إحالة ربه منزل، 37 سنة إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنها عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه البالغ عمره 4 سنوات خوفا من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولإخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها، وجمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو.

نجوى عبد العزيز