تأجيل محاكمة عناصر خلية حلوان الإرهابية لـ 17 أكتوبر

كشفت التحقيقات عن انضمام المتهمين إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ دائرة الإرهاب، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود، تأجيل محاكمة عناصر خلية حلوان الإرهابية لجلسة 17 أكتوبر المقبل.



وانتهت النيابة من مرافعاتها التى بدأتها اليوم وبدأ ممثل الادعاء مُرافعته بالإشارة لتحريم الإسلام قتل النفس، وقال: نهانا الله عن قتل النفس، وحرم ذلك، وفرض القصاص إن لم يكن في الدنيا فحقاً هو آت في الآخرة، كيف لا ؟ وهو الحق العدل.

وأشار كذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن قتل النفس وأن زوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم، وشدد ممثل النيابة على أن القتل جريمة شنعاء، وفعلة نكراء توجب اللعنة وتطرد من الرحمة والشيطان أشد حرصاً عليها.



وقال ممثل النيابة: إن القتل جريمة، هي وهج الفتنة ووقود الدمار ومعول الهدم، ومن السبع موبقات” متسائلا: “أي ذنب عند الله أعظم من قتل النفس التي حرم”، وشدد على حرص الإسلام على القصاص مستعينة بالآية الكريمة: “ولكم في القصاص حياة”، وهاجم المُتهمين وقال ضلوا السبيل واستخفوا بالنفس البشرية وجردوها من قيمتها من أجل أفكار تخريبية ومعتقدات إرهابية، لن تستقر الحياة ولن يسود الأمن إلا باستئصال تلك الفئة، قضيتنا هي قضية قتل عمد مع سبق الإصرار لتحقيق أغراض إرهابية.



كانت التحقيقات التى تولتها النيابة العامة قد كشفت عن انضمام المتهمين إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لأحد المواطنين بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم..كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة بقتل مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر وعذبوه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.

كتبت نجوى عبد العزيز