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تأجيل محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وآخرين لجلسة الغد

لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون
المال - خاص 6:54 م, السبت, 12 مارس 22 6:54 م, السبت, 12 مارس 22

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قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عدد من المتهمين، منهم عبدالمنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، وتم إحالتهم لجهات التحقيق التى وجهت اليهم اتهامات تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد.

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وأيضًا بث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح. واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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