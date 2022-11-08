تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر وشركائها إلى 3 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات.. لجلسة 3 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان.
والمتهمون في هذه القضية مسند لهم اتهامات تولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كتبت – نجوى عبد العزيز