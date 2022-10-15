 تأجيل محاكمة عائشة الشاطر وآخرين بتهمة تمويل الإرهاب

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الأخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات.
وذلك لجلسة 5 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
كانت جهات التحقيق قد وجهت للمتهمين في هذة القضية اتهامات منها تولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كتبت – نجوى عبد العزيز