تأجيل محاكمة طليق الفنانة سمية الخشاب إداريا

أجلت محكمة الجنح، الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، لجلسة 30 مايو المقبل إداريا بسب تعليق جميع الجلسات.

وكانت المحكمة، في جلسة سابقة، قد أجلت الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، وذلك بعدما تقدم طرفا النزاع بمستندات إلى هيئة المحكمة.

وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حال الدعوة المقامة، فيما طالب دفاع الخشاب بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديا ونفسيا وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف، ورفضت الفنانة التصالح.

نجوى عبد العزيز