تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين إلى 6 مارس المقبل

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بطرة، تأجيل نظر محاكمة شقيق رجل الأعمال الإرهابي حسن مالك والإرهابي و46 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج وذلك لجلسة 6 مارس المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

كشفت تحقيقات النيابة فى القضية أن المتهمين خلال الفترة منذ 2015 وحتى 2019 تولوا قيادة فى جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما كشفت التحقيقات فى القضية أن المتهمين الـ47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابى يحيى موسى وعلاء السماحى وشقيق الإرهابى حسن مالك فى القضية قاموا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.

كتبت – نجوى عبد العزيز