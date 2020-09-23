تأجيل محاكمة سيدة المحكمة فى واقعة التعدى على ضابط إلى 30 سبتمبر

فى أولى جلساتها لنظر قضية محاكمة المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة، أصدرت هيئة محكمة الجنح بالنزهة، قرارها بتأجيل القضية إلى جلسة 30 سبتمبر الحالى للاطلاع، فيما تغيبت المستشارة نهى الإمام عن حضور الجلسة الأولى والمنعقدة بمحكمة مصر الجديدة، لاتهامها فى واقعة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما طلب بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة.

وكان النائب العام قد وافق على قرار الإحالة المتضمن إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالى.

كتبت نجوى عبد العزيز