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تأجيل محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة

لجلسة 11 أكتوبر المقبل
المال - خاص 6:53 م, الخميس, 17 سبتمبر 20 6:53 م, الخميس, 17 سبتمبر 20

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أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة، محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

وكشفت التحقيقات استخدام المتهمة حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب على موقع “فيس بوك” بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين وحال كونها عائدة، أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم الشرطة بالتعدي عليه بالقول لفظاً وبالتهديد وعيداً حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

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 وتضمن قرار إحالتها للمحاكمة إنها في الفترة من ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ حتى ٢٠ يونيه ٢٠٢٠ بدائرة قسم المعادي، أذاعت عمداً أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس وادعت فيها كذباً بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها، وسبت بطريق النشر موظفاً عاماً رئيس مباحث منطقة سجون طرة بأن كتبت على صفحتها على موقع “فيس بوك” ألفاظاً نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

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كتبت – نجوى عبد العزيز

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