تأجيل محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى 17 سبتمبر

وكانت التحقيقات التى أجرتها النيابة قد كشفت استخدام المتهمة حسابا خاصا على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا

أجلت محكمة الجنايات بالقاهرة محاكمة سناء سيف، بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ لجلسة 17 سبتمبر الجاري.

وكانت التحقيقات التى أجرتها النيابة قد كشفت استخدام المتهمة حسابا خاصا على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حسابا على موقع فيس بووك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين وحال كونها عائدة، أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم الشرطة بالتعدي عليه بالقول لفظا وبالتهديد وعيدا حال وجودها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

وتم إحالتها للمحاكم باتهامات أنها في خلال الفترة من ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ حتى ٢٠ يونيه ٢٠٢٠ بدائرة قسم المعادي، أذاعت عمداً أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها، وسبت بطريق النشر موظفاً عاماً «رئيس مباحث منطقة سجون طرة» بأن أسندت على صفحتها على موقع “فيس بوك” ألفاظاً نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

كتبت نجوى عبد العزيز