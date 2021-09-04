سيـــاســة

تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة السب والقذف إلى 2 أكتوبر

فيما تنازلت الفنانة عن اختصام قناة الرشيد العراقية.
هيثم سمير 5:44 م, السبت, 4 سبتمبر 21 5:44 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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أجّلت المحكمة الاقتصادية نظر الدعوى المُقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف- إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، فيما تنازلت رانيا يوسف عن اختصام قناة الرشيد العراقية.

وقالت الدعوى إن نزار الفارس الإعلامى بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهاماتٍ طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه “مع الفارس”، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فؤجى بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا، كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبتَّ القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقًا في حماية القضاء المصرى الشامخ. 

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وطالب الإعلامي العراقي نزار الفارس، فى دعواه ضد الفنانة رانيا يوسف، بتعويض قدره 5 ملايين جنيه؛ تعويضًا له عما بدَر من الفنانة من سبٍّ وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجوى عبد العزيز

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بقلم هيثم سمير

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