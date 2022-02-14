تأجيل محاكمة «راتب» و«حسانين» وآخرين بقضية الآثار الكبرى إلى 17 فبراير

أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، نظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بالآثار الكبرى، وذلك إلى جلسة 17 فبراير؛ لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم الأول حسن راتب تهمة تمويل المتهم علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والإتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والإتجار فيها وتهريبها للخارج.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين ، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

كتبت نجوى عبد العزيز