تأجيل محاكمة رئيس قطار في قضية «ضحية التذكرة»

أجلت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار محمد علي، محاكمة “مجدي إ. ح، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية الأقصر، المتهم في واقعة وفاة الراكب محمد عيد، وإصابة آخر، بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، والمعروفة إعلاميا بـ”ضحية التذكرة”، إلى الخميس المقبل.

ويأتي التأجيل لمناقشة نائب رئيس سكك حديد وسط الدلتا، والاطلاع على تقرير اللجنة الفنية لجهاز Atc لتحديد السرعة الوهمية الخفية للقطار أثناء قفز الشابين، ومحضر أقوال الشهود.

ترجع أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد موسى مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، يتضمن وجود بلاغ من سكك حديد طنطا، يفيد قيام رئيس أحد القطارات بإلقاء ركاب من القطار أثناء سيره، متجها إلى القاهرة.

وتبين أن “مجدي إبراهيم”، رئيس قطار رقم 934 “الإسكندرية – الأقصر”، أجبر شابين على القفز من القطار وهو يسير في نطاق قرية دفرة، التابعة لمركز طنطا بسبب عدم دفع ثمن تذكرة القطار، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

كتبت – نجوى عبد العزيز